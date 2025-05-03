Kayserili muaythaiciler 12 madalyayla döndü

Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonasına katılan Kayserili sporcular 12 madalyayla döndü.

Kayserili muaythaiciler 12 madalyayla döndü

Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Bolu ev sahipliğinde yapıldı. Genç A Erkekler kategorisinde Mert Güney 48 kilogramda  Ahmet Akay Dalkıran 57 kilogramda birinci, Muahmmed Ali Dalkıran 67 kilogramda ikinci, Kerim Özgül 48 kilogramda ve Talha Çelik 91 kilogramda üçüncü oldu.

Genç A Bayanlar kategorisinde Rabia Kara 67 kilogramda  birinci, Rümeysa Çertel 54 kilogramda ikinci, Berat su Yılmazer 48 Kilogramda üçüncü, Asude Koyuncu 57 kilogramda üçüncü oldu. 
Genç B Erkekler kategorisinde ise 75 kg İlhami Samet Tiftik 75 kilogramda birinci, İsmail Hüseyin Taştan 57 kilogramda üçüncü ve Berk Atıf Şahin 63.5 kilogramda üçüncü oldu. 
Genç B Bayanlar kategorisinde Elif Taşdemir 51 kilometre birinci oldu. 
Kayserili sporcular müsabakalardan toplam 12 madalyayla döndü.

Haber Merkezi

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