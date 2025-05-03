Kayserili muaythaiciler 12 madalyayla döndü
Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonasına katılan Kayserili sporcular 12 madalyayla döndü.
Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Bolu ev sahipliğinde yapıldı. Genç A Erkekler kategorisinde Mert Güney 48 kilogramda Ahmet Akay Dalkıran 57 kilogramda birinci, Muahmmed Ali Dalkıran 67 kilogramda ikinci, Kerim Özgül 48 kilogramda ve Talha Çelik 91 kilogramda üçüncü oldu.
Genç A Bayanlar kategorisinde Rabia Kara 67 kilogramda birinci, Rümeysa Çertel 54 kilogramda ikinci, Berat su Yılmazer 48 Kilogramda üçüncü, Asude Koyuncu 57 kilogramda üçüncü oldu.
Genç B Erkekler kategorisinde ise 75 kg İlhami Samet Tiftik 75 kilogramda birinci, İsmail Hüseyin Taştan 57 kilogramda üçüncü ve Berk Atıf Şahin 63.5 kilogramda üçüncü oldu.
Genç B Bayanlar kategorisinde Elif Taşdemir 51 kilometre birinci oldu.
Kayserili sporcular müsabakalardan toplam 12 madalyayla döndü.