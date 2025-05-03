Zabıta ekipleri Nisan ayında 202 işlem uyguladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Nisan ayında bin 801 denetim yaparak tespit ettiği ihlal durumlarına 202 işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri Nisan ayında 202 işlem uyguladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi  zabıta ekipleri, Nisan ayında seyyar satıcılara, servis ve ticari araçlara, dilencilere, fırın ve marketlere, işgallere ve çevre kirliliğine yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Bu kapsamda seyyar satıcılara 460, servis ve ticari araçlara 270, dilencilere 420, fırın ve marketlere 221, işgallere 340 ve çevre kirliliğine yönelik olarak 90 denetimde bulunan Büyükşehir Zabıta ekipleri, toplam bin 801 denetimde 202 işlem uyguladı.

Haber Merkezi

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