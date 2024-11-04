Kayserili muaythaiciler Kosova yolcusu

Türkiye Muaythai milli takımımız Kosova Piriştina ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası için çalışmalarını tamamladı. Milliler 07-14 Kasım 2024 tarihler arasında yapılacak olan müsabakalar için çalışmalarını tamamladı. Toplam 18 sporcunun bulunduğu milli takım kafilesindeki 3 sporcu Kayseri’den gidecek. 2023 2024 Dünya Şampiyonu Gülistan Turan, 2023 Dünya Şampiyonu Sercan Koç, 2023 Avrupa Şampiyonu Ezgi Keleş ve yine şehrimizin yetiştirdiği antrenörler nezaretinde maçlara çıkacaklar. Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, “ Türk Muaythai milli takımımıza Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. Allah güçlerine güç katsın. Bu arada Kayseri ekip olarak 2025 yılında yapılacak olan ulusal ve uluslararası faaliyetlerin hazırlıklarına Kayseri'de yaptığımız antrenman, organizasyon ve maçlarla dünyayı takip ediyoruz. İnşallah 2025 yılında uluslararası şampiyonalarda yine sporcularımızla, teknik ekibimizle şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde en başarılı şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz. Emek ve gayretlerini esirgemeyen kıymetli antrenörlerimize, çalışkan azimli bayrak sevdalısı sporcularımıza, her konuda desteklerini esirgemeyen Halil Demir hocamıza canı gönülden teşekkür ediyorum, sağ olsunlar var olsunlar. Türkiye Muaythai Federasyon başkanlığına yeniden seçilen emektar Hasan Yıldız başkanıma, yönetim kuruluna, federasyonumuza başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.