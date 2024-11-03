Anadolu'nun enerji ihtiyacını karşılayacak buluşma: 'Kayseri Enerji Fuarı' yolda

Ilki yenilebilir enerji diğer bölümde ise elektrikli araçlar, otomobiller ve şarj istasyonları var. Fuarımıza özellikle yüklü elektrik faturası ödemelerinden kurtulmak isteyen sanayicilerimizi bekliyoruz. Aynı zamanda bahçesine elektrik enerjisi ihtiyacı olan ve GES yaptırmak isteyen herkesi bekliyoruz. Fuar yapma sebeplerimizden birisi Anadoluda boşluk olmasıdır. Gittiğimiz her yerde güneş enerjisi panelleri kurmak istiyorum diyenler ve bu tür konularda sorular alıyoruz. Bu sayede bu açığı kapatmayı planlıyor üretici ve tüketiciyi birleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.



Kayseri Enerji Fuarı 22-25 Ocak 2025 tarihleri arasında Kayseri OSB Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuara 350 firmanın katılacağını belirten Atlas Fuar Yetkilisi Fevzi Atasagun, yüklü elektrik faturası ödemekten kurtulmak isteyenlerin mutlaka fuara gelmelerini ve araştırma yapmaları gerektiğini söyleyerek, “Kayseri Anadolunun ortasında büyük ve güzel bir şehrimiz. Anadolunun en güzel fuar merkezlerinden bir tanesi de Kayseri’de ve bu sebeple bu fuarı gerçekleştireceğiz. Enerji fuarını yalnızca Kayseri olarak yapmıyoruz Türkiye’deki 81 il tamamen bu fuara gelecek. Bu fuarın yurtdışı çalışmaları da var, ziyaretçiler de gelecek. Fuarımız 2 bölümden oluşuyor. Ilki yenilebilir enerji diğer bölümde ise elektrikli araçlar, otomobiller ve şarj istasyonları var. Fuarımıza özellikle yüklü elektrik faturası ödemelerinden kurtulmak isteyen sanayicilerimizi bekliyoruz. Aynı zamanda bahçesine elektrik enerjisi ihtiyacı olan ve GES yaptırmak isteyen herkesi bekliyoruz. 350 firma ile katılım sağlanacak. Fuara ilgi çok yoğun ve fuar yapma sebeplerimizden birisi Anadoluda boşluk olmasıdır. Gittiğimiz her yerde güneş enerjisi panelleri kurmak istiyorum diyenler ve bu tür konularda sorular alıyoruz. Bu sayede bu açığı kapatmayı planlıyor üretici ve tüketiciyi birleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.