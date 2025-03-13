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Kayserili öğrenciler İstiklal Marşı okuma yarışmasında birincilik ve üçüncülük elde etti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Ortaokul kategorisinde Kayseri ilini temsil eden Bünyan Koyunabdal Orhan Kaplan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ela Hatice Çepli, Türkiye birincisi, bilgi yarışması kategorisinde Kocasinan İlçesi Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Yıldırım, Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayserili öğrenciler İstiklal Marşı okuma yarışmasında birincilik ve üçüncülük elde etti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Ortaokul kategorisinde Kayseri ilini temsil eden Bünyan Koyunabdal Orhan Kaplan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ela Hatice Çepli, Türkiye birincisi oldu. Kocasinan İlçesi Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Yıldırım, bilgi yarışması kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Ankara’da düzenlenen yarışmada, Ortaokul kategorisinde Kayseri ilini temsil eden Bünyan Koyunabdal Orhan Kaplan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ela Hatice Çepli, Türkiye birincisi oldu. Ayrıca, yine Bakanlık tarafından düzenlenen "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada, Kocasinan İlçesi Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Yıldırım, bilgi yarışması kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Haber Merkezi

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