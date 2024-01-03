Kayserili Sanatçı İsmail Özbek İkinci Şiir Klibini Çekti
Kayseri Pınarbaşı doğumlu sanatçı İsmail Özbek kendi yazdığı şiirlerinden oluşan ikinci klibini de Kayseri manzaraları eşliğinde yayınladı.
- 03.01.2024 13:38
- Güncelleme: 03.01.2024 13:38
Sanat ve şiir tutkusunu klibe dönüştüren sanatçı İsmail Özbek, ilk çekimini yaptığı 'Hazan Mevsimi' klibinden sonra 'Ah o gözlerin' şiirinin klibini çekerek sosyal medya kullanıcılarının beğenisine sundu.
İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Kamu yönetimi mezunu olan sanatçı İsmail Özbek, aynı zamanda ikiz çocuk babası olup ticaretle uğraşmakta.
Sanatçının son klibini aşağıdaki linkten izleye bilirisiniz
https://youtu.be/W7_Y-Kaylwo?si=BPGthDnX8LyB2obr
Haber Merkezi
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