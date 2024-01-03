Kayseri Şehir Hastanesi'nde kent nüfusunun 2.5 katı hasta tedavi edildi

Nüfusu 1 milyon 452 bin 735 olan Kayseri'deki Şehir Hastanesi'nde 2023 yılında 3 milyon 463 bin 150 kişi şifa buldu.

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  • 03.01.2024 13:27
  • Güncelleme: 03.01.2024 16:08
Kayseri Şehir Hastanesi'nde kent nüfusunun 2.5 katı hasta tedavi edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nüfusu 1 milyon 452 bin 735 olan Kayseri’deki Şehir Hastanesi’nde 2023 yılında 3 milyon 463 bin 150 kişi şifa buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "hayalim" dediği şehir hastanelerinden Kayseri Şehir Hastanesi, 2018 yılında açılmasının ardından bölgenin sağlık kuruluşu haline geldi. Kayseri ve çevre illerdeki vatandaşlara hitap eden Kayseri Şehir Hastanesi’nde 2023 yılında 3 milyon 463 bin 150 hasta tedavi edildi. 99 bin 546 hastanın yatarak tedavi edildiği hastanede, yıl içerisinde 94 bin 800 ameliyat gerçekleştirildi. Hastanenin bahçesine inen helikopter ambulansla getirilen 155 hastaya da hizmet verilirken, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 8 bin 218 depremzede de tedavi edildi. Ayrıca hastanede açılan gebe okulundaki bin 136 anne adayına eğitim verilirken, bin 58 hastaya da hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı. 26 kemik iliği naklinin yapıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde 2 bin 80 hasta da robotik yürümede tedavi edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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