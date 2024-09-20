Kayserili yazar Ali Özkanlı'dan iki yeni kitap daha

Gazetemiz yazarı eğitimci, şair yazar Ali ÖZKANLI tarafından kaleme alınan, Peygamber Efendimiz  (sav) ve diğer peygamberlerin hayatlarını çocuklara anlatan yeni kitap serisi, çok yakında Vefa & Pera Yayın Grubu'nun katkılarıyla okuyucularla buluşucak

Kayserili yazar Ali Özkanlı'dan iki yeni kitap daha

Gazetemiz yazarı eğitimci, şair yazar Ali ÖZKANLI tarafından kaleme alınan, Peygamber Efendimiz  (sav) ve diğer peygamberlerin hayatlarını çocuklara anlatan yeni kitap serisi, çok yakında Vefa & Pera Yayın Grubu'nun katkılarıyla okuyucularla buluşucak.

Bu özel eserler, peygamberlerin örnek hayatlarını sade ve anlaşılır bir dille aktararak, çocuklara ahlâkî değerleri kazandırmayı hedefliyor.

Ali ÖZKANLI’nın tecrübe ve bilgi birikimiyle hazırlanan bu kitaplar, İslam’ın temel değerlerini küçük yaştaki okuyuculara öğretirken, onların kişisel ve ahlâkî gelişimlerine katkıda bulunacak.

Kitaplar, yakında düzenlenecek kitap fuarlarında ve bencemakul.net adresinde satışa sunulacak.

Yazarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz...

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin gözde 6 mahallesine 24 saat güvenlik önlemi
Kayseri'nin gözde 6 mahallesine 24 saat güvenlik önlemi
Hulusi Akar: 'Dijital vatanımıza sahip çıkmak zorundayız'
Hulusi Akar: 'Dijital vatanımıza sahip çıkmak zorundayız'
50 yaş üstüne yılda 1 kez prostat muayenesi tavsiyesi
50 yaş üstüne yılda 1 kez prostat muayenesi tavsiyesi
Bülent Tüfenkci'den Kayseri Serbest Bölge'ye ziyaret
Bülent Tüfenkci'den Kayseri Serbest Bölge'ye ziyaret
Başkan Büyükkılıç 'Kayserispor'umuz için Millet Bahçesi'nde buluşuyoruz'
Başkan Büyükkılıç 'Kayserispor'umuz için Millet Bahçesi'nde buluşuyoruz'
İYİ Partili Yücel, hiçbir şey yapılmayan Kartal Kavşağı'nın takipçisi
İYİ Partili Yücel, hiçbir şey yapılmayan Kartal Kavşağı'nın takipçisi