Kayserili yazar Ali Özkanlı'dan iki yeni kitap daha

Gazetemiz yazarı eğitimci, şair yazar Ali ÖZKANLI tarafından kaleme alınan, Peygamber Efendimiz (sav) ve diğer peygamberlerin hayatlarını çocuklara anlatan yeni kitap serisi, çok yakında Vefa & Pera Yayın Grubu'nun katkılarıyla okuyucularla buluşucak.

Bu özel eserler, peygamberlerin örnek hayatlarını sade ve anlaşılır bir dille aktararak, çocuklara ahlâkî değerleri kazandırmayı hedefliyor.

Ali ÖZKANLI’nın tecrübe ve bilgi birikimiyle hazırlanan bu kitaplar, İslam’ın temel değerlerini küçük yaştaki okuyuculara öğretirken, onların kişisel ve ahlâkî gelişimlerine katkıda bulunacak.

Kitaplar, yakında düzenlenecek kitap fuarlarında ve bencemakul.net adresinde satışa sunulacak.

Yazarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz...