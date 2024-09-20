Kayserispor 8 maçtır galibiyete hasret

Geçen sezon son olarak ligin bitimine 5 hafta kala oynadığı Pendikspor maçını kazanan Kayserispor daha sonraki 4 maçtan galibiyet ile ayrılamamıştı. Bu sezon da lige Sivasspor yenilgisiyle başlayan Kayserispor dün de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak son 3 maçından beraberlikle ayrılmış oldu. Sezonun altıncı haftasına 3 puanla giren Kayserispor puan cetvelinde 14’üncü sırada yer alıyor. Kayserispor, pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.