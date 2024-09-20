Kayserispor 8 maçtır galibiyete hasret

Geçen sezon çıktığı son 4 maçı kazanamayan Kayserispor, 2024-2025 sezonunda çıktığı ilk 4 maçta da galip gelemedi.

Kayserispor 8 maçtır galibiyete hasret

Geçen sezon son olarak ligin bitimine 5 hafta kala oynadığı Pendikspor maçını kazanan Kayserispor daha sonraki 4 maçtan galibiyet ile ayrılamamıştı. Bu sezon da lige Sivasspor yenilgisiyle başlayan Kayserispor dün de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak son 3 maçından beraberlikle ayrılmış oldu. Sezonun altıncı haftasına 3 puanla giren Kayserispor puan cetvelinde 14’üncü sırada yer alıyor. Kayserispor, pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin gözde 6 mahallesine 24 saat güvenlik önlemi
Kayseri'nin gözde 6 mahallesine 24 saat güvenlik önlemi
Hulusi Akar: 'Dijital vatanımıza sahip çıkmak zorundayız'
Hulusi Akar: 'Dijital vatanımıza sahip çıkmak zorundayız'
50 yaş üstüne yılda 1 kez prostat muayenesi tavsiyesi
50 yaş üstüne yılda 1 kez prostat muayenesi tavsiyesi
Bülent Tüfenkci'den Kayseri Serbest Bölge'ye ziyaret
Bülent Tüfenkci'den Kayseri Serbest Bölge'ye ziyaret
Başkan Büyükkılıç 'Kayserispor'umuz için Millet Bahçesi'nde buluşuyoruz'
Başkan Büyükkılıç 'Kayserispor'umuz için Millet Bahçesi'nde buluşuyoruz'
İYİ Partili Yücel, hiçbir şey yapılmayan Kartal Kavşağı'nın takipçisi
İYİ Partili Yücel, hiçbir şey yapılmayan Kartal Kavşağı'nın takipçisi