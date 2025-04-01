Selçuk Amca Projesi, taşra köylerindeki çocuklara eğlenceli etkinlikler sunuyor

‘Çocukların Neşeli Dünyası Selçuk Amca’ projesi, şehir merkezlerinde kolayca ulaşılabilen eğlence imkanlarını taşra köylerine taşıyor. Projenin kurucusu Selçuk Kılıç, taşra bölgelerinde yaşayan çocukların palyaço, pamuk şeker, animasyon gösterileri gibi etkinliklerden mahrum kaldığını fark ederek harekete geçtiği bu projeyle çocukların yüzlerini güldürmeyi amaç ediniyor.

Çocukların Neşeli Dünyası Selçuk Amca projesinin kurucusu Selçuk Kılıç, Selçuk Amca projesi hakkında bilgiler vererek, “Selçuk Amca Projesi, ilk olarak ücretsiz pamuk şeker yiyen çocuğun mutluluğunu gördükten sonra kendiliğinden gelişen bir serüvene dönüştü. Şöyle ki, şehir merkezlerinde çocuklar bu tür imkanlara, yani palyaçolara, sihirbaz gösterilerine, animasyon gösterilerine kolayca ulaşabiliyorlar. Ancak taşralardaki çocukların bu etkinliklere ulaşamadığını fark ettik. Öncelikle kendi grubumuzla, yani birkaç arkadaşımızla, "Hadi şu köye gidelim, çocuklara pamuk şeker dağıtalım, onlarla palyaçolar götürelim, eğlenelim" diyerek başladık. Bu şekilde bayağı büyük bir kitleye ulaşmayı başardık. Şu anda taşra köylerinde, köy merkezlerinde, mezarlarda palyaçolar ve animasyon gösterileriyle etkinlikler yapıyoruz. Çocuklar bu etkinlikleri çok güzel karşılıyorlar ve biz de her seferinde ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Amacımız, o çocukların da aynı etkinliklerden faydalanmalarını sağlamak. Başlangıçta ufak bir grup olarak başladık, ancak zamanla büyüdük. Maalesef, hayatında hiç palyaço görmeyen çocukların palyaço görmelerine şahit olduk. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, bazı çocuklar 6 yaşına, 7 yaşına gelmiş, ama hala pamuk şekerin ne olduğunu bilmiyorlar. Hala paylaşmanın ne olduğunu görmeyen çocuklar var. Bu durumu gözlemledikten sonra, "Bırakmayacağız, son çocuğa kadar koşturacağız, o çocukları eğlendirmeye devam edeceğiz" dedik. Ve bu şekilde yola çıktık. Şu anda ekibimiz oldukça büyüdü ve belli hedeflerimiz var" diye konuştu.

‘SON ÇOCUK GÜLENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ, DURMAYACAĞIZ’

Öte yandan Selçuk Kılıç, çocukların mutluluğu için çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, “Ramazan ve Kurban Bayramı gibi özel günlerde, sabah camiye gelen çocukların ayakkabılarına ve ilk bayram harçlıklarına Selçuk Amca olarak biz dokunuyoruz. Çocuklar Selçuk Amca'yı tanıyor, biliyorlar ve ona mesajlar atıyorlar. Sosyal medyayı kullanan çocuklarımız var ve onların ihtiyaçları ne olursa olsun, biz Selçuk Amca ve ekibimiz olarak onlara yardım etmek için koşturuyoruz. Örnek vermek gerekirse, 2 gün önce Aksaray'da bir çocuk, kemoterapi tedavisi nedeniyle saçları döküldüğü için bizden peruk istedi. Bayramlık kıyafetleriyle birlikte o çocuğa gönderdiğimiz peruk ve bayram harçlığı çok mutlu etti. Ayrıca, Mersin'den bir çocuk, iki harfli bir forması istedi ve sağ olsun, formayı imzalayıp bize gönderdi. İstanbul'dan temin ettiğimiz formayı da Mersin'e gönderdik. Yani, Selçuk Amca Platformu artık sadece Kayseri'de değil, Türkiye genelinde büyümeye başladı. Biz, son çocuk gülene kadar devam edeceğiz, durmayacağız” şeklinde konuştu.