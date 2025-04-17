52'nci ERVA Spor Kulübü dualarla açıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in öncülüğünde başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, 52’nci ERVA Spor Kulübü "Mobilyacılar Odası Erva Spor Kulübü" nün açılışı yapıldı. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Öncelikle 52’ncisini açtığımız Erva Spor Okulları'nın çığ gibi büyüdüğünü görmekten dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Haberleri izliyoruz haberleri izlediğimiz anlar itibaren yüreklerimiz dağılıyor Gazi'yi görüyoruz Gazze'de binlerce çocuğun binlerce bebeğin dünyanın gözü önünde soykırıma uğradığını görüyoruz. Bütün dünya mazlumları önünü dönmüş Türkiye'den Türk gençliğinden bir çare bekliyorlar. Bu feryatların bitmesinin tek yolu var büyük Türkiye Cumhuriyeti büyük Türk gençliği başka bir yolun olmadığını dünya bize gösterdi. O yüzden bizim yetişmeye ihtiyacımız var bizim spor salonlarını, sanat salonlarını doldurmaya ihtiyacımız var kendinizi yetiştirip sadece Türkiye için değil dünyaya umut olmak için buna ihtiyacımız var. Türk gençleri belli yaşa gelene kadar olmanız gereken yer şu arkamda gördüğünüz spor salonları işte o yüzden Erva spor okulları önemli ben Erva spor okulları kurulurken Erva spor okulları bir meydan okumadır demiştim. Gençliğimizi zehirlemek isteyenlere karşı bir meydan okuyoruz. Gençliğimizi berbat etmek isteyen alçaklara karşı meydan okuyoruz” şeklinde konuştu.

Şehri tanıtmak için yoğun gayretler gösterildiğini ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Öğrencilerimizle sürekli etkileşim halinde olmasını sadece sporun dışında da etkileşim halinde olmasını arzu edilen bir manzarayla karşı karşıyayız. Tahmin ediyorum her geçen gün üzerine koyarak gittiğimiz bu dönemde şehri tanıtmak yakın coğrafyayı tanımak için gayretleri gösteriliyor. Allah kaza bela vermesin bu Belediye Başkanlarımız olduğu müddetçe yakın coğrafyada, uzak coğrafyada seyahatlerinizde İnşallah birçok sürprizle karşılaşacağımıza inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Kayseri’nin spor şehri olma yolunda ilerlediğini ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Valimize böyle anlamlı ve önemli bir projeyi şehrimize kazandırdığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye'miz önemli ama Kayseri bunun içerisinde çok daha önemli ve anlamlı o açıdan bizler de üzerine düşeni yapmaya özen gösteriyoruz. Kayseri malum 2024 Aces Avrupa spor şehri ünvanına kavuştu ve bu yöndeki ödülünü aldı. Şimdi bu altyapısı ile birlikte belediyelerin yaptığı hizmetlerin yanında 52 tane projeyi hayata geçiren Erva’mız vasıtasıyla da ayrıca sporun ve sporcunun şehri olma yönünde Kayseri’miz ilerlemeye devam ediyor” diye konuştu.

Öte yandan Erva spor okulları projesinin devamının geleceğini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “52’incisinin açılıyor olması bu işin tutmuş olduğunu bir göstergesidir. Bundan sonrası da arkasının devam ediyor olması da inşallah yeni yeni Erva spor okullarıyla gençlerimizi çocuklarımızı buluşturacak olmanın ayrı gururunu yaşıyoruz. Sayın Valimize böyle bir projeyi şehrimize kattığı gençlerimizi sporla buluşturduğu ve hatta Gençlik Spor Müdürümüzün söylediği gibi sporcuların yetişmesine vesile olduğu için ayrıca Sayın Valimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ve Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya da Vali Gökmen Çiçek’e böyle projeyi hayata geçirdikleri için teşekkürlerini iletti.