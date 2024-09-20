  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor 1 kırmızı 4 sarı kart gördü

Kayserispor 1 kırmızı 4 sarı kart gördü

Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Kayserispor'da kaptan Gökhan Sazdağı gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düştü.

Kayserispor 1 kırmızı 4 sarı kart gördü
Kayseri GündemEditör

Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Kayserispor’da kaptan Gökhan Sazdağı gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düştü.

Süper Lig tehir maçında Trabzonspor ile karşılaşan Kayserispor’da 5 futbolcu kart gördü. Kaptan Gökhan Sazdağı, iki sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kalırken Aylton Boa Morte, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia ve Duckens Nazon da Trabzonspor maçında sarı kart gören oyuncular oldu.

Kaptan Gökhan Sazdağı, gördüğü kırmızı kart neticesinde cezalı duruma düştü ve ligin 6. haftasında oynanacak Göztepe maçında takımındaki yerini alamayacak.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin gözde 6 mahallesine 24 saat güvenlik önlemi
Kayseri'nin gözde 6 mahallesine 24 saat güvenlik önlemi
Hulusi Akar: 'Dijital vatanımıza sahip çıkmak zorundayız'
Hulusi Akar: 'Dijital vatanımıza sahip çıkmak zorundayız'
50 yaş üstüne yılda 1 kez prostat muayenesi tavsiyesi
50 yaş üstüne yılda 1 kez prostat muayenesi tavsiyesi
Bülent Tüfenkci'den Kayseri Serbest Bölge'ye ziyaret
Bülent Tüfenkci'den Kayseri Serbest Bölge'ye ziyaret
Başkan Büyükkılıç 'Kayserispor'umuz için Millet Bahçesi'nde buluşuyoruz'
Başkan Büyükkılıç 'Kayserispor'umuz için Millet Bahçesi'nde buluşuyoruz'
İYİ Partili Yücel, hiçbir şey yapılmayan Kartal Kavşağı'nın takipçisi
İYİ Partili Yücel, hiçbir şey yapılmayan Kartal Kavşağı'nın takipçisi