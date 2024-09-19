Ülkü Ocakları ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında 'Gençlik Protokolü'

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı arasında gençlerin gelişimi ve toplumsal katkılarını artırmayı amaçlayan bir protokol imzalandı. Bu iş birliği ile gençlerin spor, eğitim, kültürel ve sosyal alanlarda daha aktif katılımlarının sağlanması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı protokolün, gençler arasında sosyal sorumluluk bilincini artırmayı ve onları daha sağlıklı, aktif bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçladığını aktardı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur ise protokolle birlikte Kayseri’deki gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Yağmur, "Gençlerimiz geleceğimizdir. Bu protokol, onların eğitim ve spor alanlarında daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunacaktır. Gençlerimizi daha iyi bir geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapacağız. Protokolün yapılmasında emeği geçen Kayseri Gençlik Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı Beyefendiye ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.