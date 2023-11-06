Kayserispor 3 puan istiyor

Süper Lig takımlarından Kayserispor sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. İç sahada yenilmezlik unvanını korumak isteyen Kayserispor, taraftarı önünde bir kez daha kazanmak istiyor.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, 11. haftanın kapanış maçında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu sezon sahasında henüz yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor, bir kez daha kazanmak istiyor. İç saha yenilmezlik ünvanını korumak isteyen sarı kırmızılılar hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptı. Kayserispor, yıllardır yenemediği Akdeniz temsilcisini bugün yenmek istiyor. Geride kalan 10 haftada topladığı 16 puanla 7. sırada bulunan sarı kırmızılılar, 10 puana sahip Alanyaspor karşısında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Tugay Kaan Numanoğlu’nun düdük çalacağı maç saat 20:00’de başlayacak.