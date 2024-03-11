Kayserispor 36 puana erişti

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Hatayspor beraberliği sonrasında puanını 36'ya yükseltti.

Kayserispor 36 puana erişti
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, Hatayspor beraberliği sonrasında puanını 36’ya yükseltti.

Süper Lig’in 29. haftasında Hatayspor ile karşılaşan Kayserispor, 1-1 biten maç neticesinde puanını 36’ya yükseltti. Sarı Kırmızılılar, yeni Teknik Direktörü Burak Yılmaz’ın kırmızı kart cezalısı olduğu için tribünden izlediği müsabakadan 1 puan ile ayrıldı. Kayserispor, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile hazırlandığı 7. maçında 4. beraberliğini elde etti.

Kayserispor, bu sezon Galatasaray, İstanbulspor, Antalyaspor (2 maç), Başakşehir FK, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Hatayspor maçlarından beraberlik ile ayrıldı. Kayserispor, hanesine yazdırdığı 1 puan neticesinde 36 puana erişti ve 13. sırada kendisine yer buldu.

İHA
Kayseri Gündem

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