Kayserispor 4 maçta 12 puan topladı

Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçını 4-3 kazandı. Sarı Kırmızılılar, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

PAYLAŞ
  • 11.11.2023 16:43
  • Güncelleme: 11.11.2023 18:15
Kayserispor 4 maçta 12 puan topladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçını 4-3 kazandı. Sarı Kırmızılılar, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Süper Lig’in 12. hafta karşılaşmadan deplasmanda Alanyaspor’a konuk eden Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Rakibini her iki yarıda attığı goller ile 4-3 mağlup eden Kayserispor, üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Çaykur Rizespor, Hatayspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa’yı yenen Kayserispor galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Kasımpaşa maçında Kayserispor’u galibiyeti getiren golleri Ali Karimi, Sadık Çiftpınar (kendi kalesine), Aylton Boa Morte ve Mame Baba Thiam kaydetti.

Sarı Kırmızılılar, puan tablosunda ise maç fazlasıyla 5. sıraya yükselmeyi başardı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Millet Bahçesi'nde Gençlere Özel Program

Millet Bahçesi'nde Gençlere Özel Program

'Özhaseki Bulvarı, Seyyid Burhanettin ve Erciyes'e Vefasızlık'

‘Özhaseki Bulvarı, Seyyid Burhanettin ve Erciyes’e Vefasızlık’

Uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı

Uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı

Motorine indirim beklentisi

Motorine indirim beklentisi

Kayserispor'a para cezası

Kayserispor'a para cezası

Hacılar Erciyesspor Tunceli'ye gidecek

Hacılar Erciyesspor Tunceli'ye gidecek

Çok Okunanlar
1
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

2
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

3
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

4
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

5
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

6
Filistin'e Gönül Köprüsü

Filistin'e Gönül Köprüsü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KumsMall AVM Çocuk Bahçesi gibi

KumsMall AVM Çocuk Bahçesi gibi

Kayserispor 4 maçta 12 puan topladı

Kayserispor 4 maçta 12 puan topladı

DAHA FAZLA
Kayseri protokolü gençlerle fidan dikti

Kayseri protokolü gençlerle fidan dikti

Seramik üreterek başladılar, Avrupa'ya açılmak istiyorlar

Seramik üreterek başladılar, Avrupa'ya açılmak istiyorlar

Depresyon nedir? Karşı tarafın depresyonda olması kişiyi etkiler mi?

Depresyon nedir? Karşı tarafın depresyonda olması kişiyi etkiler mi?

Bugün de Kayseri Semaları Spreyleniyor

Bugün de Kayseri Semaları Spreyleniyor

Bu kürsü Kuzey Irak Bölgesel Yönetim kürsüsü değil...

Bu kürsü Kuzey Irak Bölgesel Yönetim kürsüsü değil...