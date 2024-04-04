Kayserispor 4 maçtır kazanamıyor

Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta 1 puan kazandı.

Süper Lig’de 31. haftayı 36 puanla noktalayan Kayserispor, oynadığı son 4 maçta galip gelemedi. Sarı kırmızılılarda 4 maçlık kötü gidişat sürerken, Kayserispor ligde oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 36 puan topladı. Ligin 28. haftasında Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup olan sarı kırmızılılar, ardından ligin 29. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken ligin 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Ligin 31.haftasında ise dün sahasında Kasımapaşa’ya 2-0 mağlup olan Kayserispor galibiyet özlemine 4 maça çıkarttı. Son 4 maçta kalesinde tam 7 gol gören Kayserispor sadece 1 gol attı. Kayserispor’un oynadığı son 4 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

28.Hafta Ç.Rizespor 3-0 Kayserispor

29. hafta Kayserispor 1-1 Hatayspor

30. hafta Alanyaspor 1-0 Kayserispor

31. hafta Kayserispor 0-2 Kasımpaşa