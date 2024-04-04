Burak Yılmaz'ın Kayserispor karnesi

Teknik Direktör Burak Yılmaz, Kayserispor ile çıktığı 9 müsabakada 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz'ın Kayserispor karnesi
Kayseri GündemEditör

Teknik Direktör Burak Yılmaz, Kayserispor ile çıktığı 9 müsabakada 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’da 9 maç önce göreve getirilen Burak Yılmaz; sarı kırmızılı takım ile çıktığı 9 müsabakada 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Kayserispor başında çıktığı 9 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Burak Yılmaz, 2 kez de sahadan galibiyet ile ayrıldı. Yılmaz, ligde Başakşehir ve Ankaragücü maçlarından galibiyet ile ayrılırken Antalyaspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Hatayspor ile berabere kaldı.

9 maçta 10 puan toplayan sarı kırmızılılar, Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından da yenilgi ile ayrıldı.

Burak Yılmaz'ın Kayserispor karnesi
İHA
Kayseri Gündem

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