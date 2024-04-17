Kayserispor 40 puana erişmek istiyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu hafta sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, bu maçı kazanıp puanını 40’a yükseltmek amacında.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, bu hafta sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 5 maçından galibiyet çıkaramayan sarı kırmızılılar, küme düşme hattından uzaklaşmak adına taraftarı önünde kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Çalışmalarını Teknik Direktör Burak Yılmaz nezaretinde sürdüren Kayserispor, Cumartesi günü oynayacağı maçta taraftarının desteği ile kazanıp 37 olan puanını 40’a yükseltmek ve kötü gidişatı da sonlandırmayı amaçlıyor.

Ligin ilk yarısında deplasmanda yendiği rakibini bir kez daha mağlup etmeyi planlayan sarı kırmızılılarda kart cezası sona eren Kartal Kayra, Cumartesi günü oynanacak müsabakada takımındaki yerini alabilecek. Sakatlığı bulunan Ali Karimi ve Majid Hosseini de yine forma giyemeyecek.