Ak Parti'de Derin Muhasebe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ertesi gün yapılacak olan parti grup toplantısında tüm seçim sonuçlarının kapsamlı bir şekilde değerlendirileceğini özellikle vurguladı.

Ak Parti'de yaşanan oy kaybı, il ve ilçeler bazında tüm yerel özellikler dikkate alınarak analiz edilecek.

Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonrasında, Ak Parti Genel Merkezi nezdinde, en üstten en alta kadar süpriz değişikliklerin olması bekleniyor.

Bir kısım bakanların, il ve ilçe başkanlarının ve yönetimlerinin de yeniden değerlendirileceği tahmin edilen kapsamlı analizlerde, özellikle belediye başkan adayları nezdinde doğru ve yanlış tercihler de masaya yatırılacak.