  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor 6 sezondur Konya'da kazanamıyor

Kayserispor 6 sezondur Konya'da kazanamıyor

Kayserispor, deplasmanda Konyaspor ile oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı.

Kayserispor 6 sezondur Konya'da kazanamıyor
Kayseri GündemEditör

Kayserispor, deplasmanda Konyaspor ile oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı.

Süper Lig’in 4. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Kayserispor sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakibi ile Konya’da oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi alan sarı kırmızılılar, son oynadığı maçtan da galibiyet alamadı. 3 puan almak adına sahaya çıkan ve önemli pozisyonlar bulan Kayserispor, 0-0 sona eren maç neticesinde hanesine 1 puan yazdırırken deplasmanda kazanamama sayısını 6’ya yükseltti. Rakibi ile Konya’da oynadığı son 5 maçını da kazanamayan Kayserispor, son galibiyetini 2018-2019 sezonunda 1-0’lık sonuçla almıştı.

Sonrasında oynadığı 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi alan Kayserispor, geçen sezon 2-0 yenildikten sonra bu sezon da 0-0 berabere kaldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Bugün Okullu Olduk!
Bugün Okullu Olduk!
Bilgisayar tamircisi kardeşlerden elektrik faturasını 8'de 1'e indirecek buluş
Bilgisayar tamircisi kardeşlerden elektrik faturasını 8'de 1'e indirecek buluş
Kıranardı sakinleri, geleneksel pilav şenliğinde buluştu
Kıranardı sakinleri, geleneksel pilav şenliğinde buluştu
Uzmanı uyardı: '35 yaşın üstünde doğurganlık anatomik olarak düşüyor'
Uzmanı uyardı: '35 yaşın üstünde doğurganlık anatomik olarak düşüyor'
Keskin nişancı tüfeği bulundu, 14 kişi gözaltına alındı
Keskin nişancı tüfeği bulundu, 14 kişi gözaltına alındı
Narkotik operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Narkotik operasyonunda 10 kişi tutuklandı