Narkotik operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 haftalık çalışmalarda 37 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 10 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Narkotik operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalarda; 37 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Öte yandan; 2 kilogram 9,13 gram narkotik madde, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Haber Merkezi

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