20 Yıl hapis cezalı hırsızlık firarisi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (24) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde hakkında, 'Hırsızlık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 20 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (24) yakalanarak cezaevine teslim edildi.