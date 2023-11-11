Kayserispor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor'a para cezası verdi.

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  • 11.11.2023 09:58
  • Güncelleme: 11.11.2023 10:32
Kayserispor'a para cezası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor’a para cezası verdi.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor’un 6 Kasım günü oynadığı Alanyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası verildi. TFF’den yapılan açıklamada “Kayserispor Kulübünün, 06.11.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Alanyaspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi” denildi.

Kayserispor’a geçen hafta içi de Türkiye Kupası’na istinaden oynanan Iğdır Futbol Kulübü maçında Kayserispor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL ceza verilmişti.

İHA

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