Kayserispor'a 'transfer tahtası' müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile bir araya gelerek, sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi. Başkan Büyükkılıç, “Tahta Allah’ın izniyle açıldı. Camiamıza, taraftarımıza, şehrimize, Kayseri ve Kayserispor sevdalılarına ve Burak Yılmaz hocamıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Transfer tahtasının açılmasının ardından Kayserispor’un ilk transferi forvet oyuncusu Duckens Nazon da Başkan Büyükkkılıç’a ilk maçta gol sözü verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin merakla beklediği müjdeyi Recep Mamur Tesisleri’nde açıkladı. Başkan Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Kayserispor tesislerinde buluştu.

Burada açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın başkanı Ali Çamlı, Başkan Büyükkılıç’ın bir müjde açıklayacağını duyurarak, “Değerli büyüğümüz kulübümüze hoş geldi, sefa geldi. Her zaman gurur duyduğumuz, Büyükşehir Belediye Başkanı ötesinde bizim ağabeyimiz. Yaptıkları bütün özverili katkı için kulübüm ve şehrim adına Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir sıkıntı daha bugün itibariyle aşılmış oldu. Onu, bu konuda ben başkan olduğumdan beri, öncesinde bu kulübün bütün sorunlarının üstesinden gelme noktasında büyük özveri gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımızın açıklaması doğru olur diye düşündük. Bu sıkıntının aşıldığının ilk müjdesini Kayserispor taraftarına ve camiasına sayın başkanımızın vermesini istiyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç ise “Kayserispor bizim için çok önemli ve marka değerimizdir. Şehrimizin gururudur. Şehir Süper Lig’deyse takımı ile birlikte süper ligde olmalıdır. Bir belediye başkanlığından öte her alanda elimizi taşın altına koyma anlayışı içerisinde şehrin sorunlarına sahip çıkmaya özen gösteriyoruz” dedi.

“Tahta Allah’ın izniyle açıldı”

Bulunduğu her yerde vatandaşların transfer tahtasını sorduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, transfer tahtasının açıldığını belirttiği sözlerini şöyle sürdürdü:

“Malumunuz bir seçimin arifesindeyiz, gezdiğimiz yerlerde vatandaşlarımızın bizlere olan muhabbeti, sevgisi ve en önemlisi güvenini görüyoruz. ‘Sizler belediyecilik konusunda yapacağınızı yapıyorsunuz, bundan sonra da tecrübenizle daha iyisini yapacağınıza eminiz. Biz bunları aştık da bizim şu tahta ne olacak’ diye her yerde bu sorular geliyordu. Anlaşılan bu soru herkesin kafasını meşgul ediyor, şehrine, takımına sahip çıkma anlayışı içerisinde bizlere güvenerek soruyorlar. Buradan ilan ediyoruz, geçen haftadan beri açılıyor, açılacak derken, tahta Allah’ın izniyle açıldı. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Bundan sonraki süreçte camiamıza, taraftarımıza, şehrimize, Kayseri ve Kayserispor sevdalılarına ve Burak Yılmaz hocamıza hayırlı olsun. O bizim için önemli ve değerlidir. Dinamik, genç, milli kaptanımızın başarılı olması şehrimizin başarılı olması demektir. Elimizi taşın altına koyduk, değerli kulübümüzün yönetim kurulu başkanına, özellikle Özhaseki bakanımıza ve teşekkür ediyorum.”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye de teşekkür eden Büyükkılıç, Kayserispor’un başarılı olmasını ümit ederek, “Allah’ın izniyle bu takım taraftarıyla, yöneticisi ile oyuncusu ile hocasıyla, şehrimizin ve takımımızın sevdalıları ile el ele vermek suretiyle hedefine yürüyecek. Bu son olur diye ümit ediyorum. Bir daha tahta konusunda bu konuları konuşmayız diye iyi niyetimi belirtmek istiyorum. Yeni dönemin, yeni pozisyonun şehrimize, takımımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Mevla’m yar ve yardımcımız olsun, yüzümüz hep gülsün” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayserispor sevdalılarını müsabakaya davet etti

Taraftarın her zaman takımına sahip çıktığını belirten Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserispor sevdalılarını 12 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına davet etti. Büyükkılıç, centilmence bir maç olmasını ve 3 puanı alan tarafın Kayserispor olması temennisinde bulundu.

Büyükkılıç, transfer tahtasının açılmasından dolayı yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, “Tabi biz söz verirken çok düşünerek, çok gayret ederek ve fedakârca koşturarak ve mahcup olmama adına verdiğimiz sözün arkasında durma adına çaba gösterdik” dedi.

“Bu şehrin en büyük özelliği birliği, beraberliği”

Sponsorlara da teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Mehmet Özhaseki Bakanımız, Hulusi Paşamız, milletvekillerimiz el ele, gönül gönüle birlikte olunca aşamayacağımız hiçbir sorun olmadığını görüyoruz. Bu şehrin en büyük özelliği birliği, beraberliği. Böyle kaliteli oyuncular da gelince biz de keyif alıyoruz” diye konuştu.

1 aydır bu konu ile ilgili gece gündüz çalışarak gayret gösterdiklerini dile getiren Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise kendilerini ayakta tutan gücün Kayserispor’un fedakâr kapalı kale taraftar grubunun ‘Başkanım canımızla yanınızdayız, başkanım evimi satıp vereyim’ şeklindeki yoğun desteği olduğunu belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın büyük destekleri olduğunu anlattı.

Çamlı, Başkan Büyükkılıç’ın Kayserispor için çok değerli olduğunu belirterek, “Çok iyi bir Kayserispor taraftarı aynı zamanda. Yaptığı yardımların ötesinde benden daha fanatik. Bu transfer tahtasının açılmasında gece gündüz heyecanla bekleyen Kapalı Kalenin yiğit evlatlarına armağan ediyoruz. Onların da Pazartesi günü Beşiktaş maçında centilmence, şehrimize ve onlara yakışır bir taraftar gurubuyla takımlarını alkışlayıp inşallah bu takımın 3 puan alacaklarına da inanmalarını istiyorum. Herkese hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Yeni transfer Beşiktaş’a gol atma sözü verdi

Kayserispor’un prensipte anlaşmaya vardığı ve Kayseri’ye getirdiği forvet Duckens Nazon da Kayserispor’a gelmiş olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Kayserispor’a imza attığım için, burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda Türkiye ligi gelişmekten olan çok önemli bir lig, çok önemli oyuncular geliyor. Dolayısıyla benim için bu ligde oynayabilmek hep bir hedefti ve bu hedefi, bu hayalimi gerçekleştirdiğim için de çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’a, Kayserispor-Beşiktaş maçında gol sözü veren Nazon “Evet söz verdim. Tabi bu benim işim. İşim gereği elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar, gol atmaya çalışacağım” dedi.