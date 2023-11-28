Kayserispor - Adana Demirspor maçını 9 bin taraftar izledi

Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan Süper Lig maçında 9 bin 508 futbol sever tribündeki yerini aldı.

Süper Lig’de 13. haftasında oynanan Kayserispor - Adana Demirspor maçının taraftar sayısı belli oldu. Yetkililerden alınan bilgilere göre; Pazar günü oynanan Kayserispor - Adana Demirspor maçında 9 bin 508 taraftar, tribündeki yerini alarak takip etti.

Kayserispor’un son haftaların en çok sayıya ulaştığı Adana Demirspor maçı karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona ermişti.