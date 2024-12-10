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Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Süper Ligin 16'ncı haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Geçen hafta sahasında konuk ettiği Alanyaspor’u mağlup eden Kayserispor, gelecek hafta oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Dün izin yapan futbolcular bugün ısınma ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sakatlıkları bulunan Hosseini ve Bilal antrenmana katılmadı.

Haber Merkezi

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