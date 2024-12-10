Altıncı kattan düşerek ölen kadının eşi tahliye edildi

Olay, 13 Şubat'ta, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak üzerinde meydana geldi. T.T., 11 katlı apartmanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu yaralanan T.T. ilk müdahalenin kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İki çocuk annesi T.T.‘nin ölümünün ardından eşi Y.T. cinayet şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanığın dinlendiği duruşmada söz alan Y.T., “Her şey şeffaf şekilde ortaya çıkmıştır. Öncelikle kızlarım ve kendi adıma tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda keşif raporu ve mevcut delil durumları dikkate alınarak sanık Y.T.’nin adli kontrol ile ile tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.