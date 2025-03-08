Kayserispor- Başakşehir: 3-1

Kayserispor Süper Ligin 27’nci haftasında konuk ettiği Başakşehir’i 3-1’lik skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL… Dk. 44 Carlos Mane attı, Kayserispor öne geçti. Başakşehir’in savunmadan çıkarken yaptığı top kaybı sonrası Kartal Kayra araya girdi ve pasını sağ kanattaki Bourabia’ya çıkardı. Bourabia’nın rakip yarı alanının ortalarından derinlemesine pasında Nazon’un arkasında kalan topa gerilerden gelen Mane hareketlendi ve kontrol sonrası karşı karşıya pozisyonda sol alt köşeden topu ağlarla buluşturdu.

GOL… DK. 67 Bahoken farkı ikiye çıkardı. Başakşehir’in tüm hatlarıyla yüklendiği bölümde Duarte’nin ortası sonrası savunmanın karşıladığı topu kendi yarı alanının ortalarında alan Bourabia, Kayserispor’u hızlı atağa çıkardı. Üçe üç pozisyonda merkezden içeri sokulan Bourabia’nın pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Bahoken, kontrol sonrası yakın direğin dibine çok set vurdu ve top ağlarla buluştu.

GOL… Dk. 72 Cardoso farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan, orta çizgi yakınlarından hızla ileri çıkan Ramazan, savunmanın dengesiz yakalandığı anda pasını ters taraftaki Cardoso’ya çıkardı. Cardoso ceza alanı ön çizgisinde kontrol ettiği topa sağ ayağının üst dışıyla vurdu ve sağ köşeden top ağları buldu.

GOL… Dk. 89 Başakşehir farkı ikiye düşürdü. Yayın solunda Berat yükseldi ve onun sırtında çarpan top ceza yayı üzerindeki Keny’nin önüne düştü, o da sırtı dönük olmasına rağmen bekletmeden dönerek vole vurdu ve sağ alt köşeden ağları havalandırdı.

MAÇIN KİMLİĞİ '

STAD: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Suat Güz

KAYSERİSPOR: Bilal, Ramazan(Dk.82 Ackah), Attamah, Kolovetsios, Carole, Karimi, Kartal Kayra(Dk.82 Hasan Ali), Bourabia(Dk.71 Hosseini), Cardoso, Mane, Nazon(Dk.59 Bahoken)

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Leo Duarte, Opoku, Ba(Dk.59 Hamza), Lima(Dk.59 Keny) , Crespo(Dk.75 Berat Özdemir), Kemen, Deniz Türüç, Yusuf Sarı(Dk.69 Ömer Faruk), Figueiredo(Dk. 69 Brnic), Piatek

GOLLER: Dk. 44 Mane, Dk. 67 Bahoken Dk. 72 Cardoso(Kayserispor) Dk. 89 Keny(Başakşehir)

SARI KART: Bourabia, Kartal Yılmaz(Kayserispor), Ba, Kemen(Başakşehir)