Kayserispor – Başakşehir maç biletleri satışa çıktı
Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor – Başakşehir maç biletleri satışa çıktı.
Süper Ligin 27’nci haftasında Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanacak olan maç biletleri 4 Mart saat 11.00 itibari ile satışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Bellona Kayserispor’umuzun Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu 27. haftasında 8 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Rams Başakşehir ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından yarın saat 11.00’de satışa sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.
Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;
Batı Balkon: 250 TL,
Batı Alt: 200 TL,
Doğu Alt: 200 TL,
Doğu Üst: 200 TL,
Kuzey Üst: 100 TL,
Güney Alt: 100 TL,
Misafir Tribünü: 130 TL.