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Kayserispor Başkanı Açıkalın, 'Kayserispor kötü bir oyun oynamadı'

Oyuncuların konsantrasyon eksiği olduğunu ifade eden Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 'Geçen hafta itibarıyla takımda birçok görüşmeler yaptım. Oyuncularımızla da görüştüm. Oyuncuların hepsinin ortak kanaati bir konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorlar. Bunun üzerinde yoğunlaşmak istiyorlar. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıp, eksiklikleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kayserispor kötü bir oyun oynamadı' dedi.

Kayserispor Başkanı Açıkalın, 'Kayserispor kötü bir oyun oynamadı'

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Kayserispor-Sivasspor maçı ardından basın açıklamasında bulunarak, “Öncelikle Samsunspor'u kutluyoruz, 3 puan aldılar. Bizim de tabii ki çok önem verdiğimiz bir karşılaşmaydı. Mutlak 3 puan parolası ile çıktık. 40’ncı şanssız bir gol yedik. Daha sonra tabii toparlamaya çalıştık. Geçen hafta itibarıyla takımda birçok görüşmeler yaptım. Oyuncularımızla da görüştüm. Oyuncuların hepsinin ortak kanaati bir konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorlar. Bunun üzerinde yoğunlaşmak istiyorlar. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıp, eksiklikleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kayserispor kötü bir oyun oynamadı. Oyuncularımızı istekli gördük. Bireysel hatalarımız oldu golü de öyle yedik. Şu anda yapacak bir şey yok. Bu hafta oynamayacağız, daha sonra Sivas'a gideceğiz. Aynı azimle aynı kararlılıkla çalışacağız. Gülenin biz olacağını umut ediyoruz. Bu umutla görevimize devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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