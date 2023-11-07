Vekil Özsoy, Yahyalı esnafıyla bir araya geldi

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı’da esnaflarla bir araya geldi. Özsoy, Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili istişare toplantısı yaptı. Yahyalı için hayırlı olması temennisinde bulunan Vekil Özsoy, “Yahyalı ziyaretimizde esnaf kardeşlerimizle bir araya gelerek Yahyalı’mızda yapılması planlanan Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili istişare toplantısı yaptık. Yahyalı’mıza hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum” dedi.