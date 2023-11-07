Vekil Özsoy, Yahyalı esnafıyla bir araya geldi
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı'da esnaflarla bir araya gelerek Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili istişarelerde bulundu.
- 07.11.2023 03:09
- Güncelleme: 07.11.2023 03:09
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı’da esnaflarla bir araya geldi. Özsoy, Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili istişare toplantısı yaptı. Yahyalı için hayırlı olması temennisinde bulunan Vekil Özsoy, “Yahyalı ziyaretimizde esnaf kardeşlerimizle bir araya gelerek Yahyalı’mızda yapılması planlanan Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili istişare toplantısı yaptık. Yahyalı’mıza hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum” dedi.
1ha
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