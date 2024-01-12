Kayserispor Başkanı Çamlı'ya ceza yağdı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından hak mahrumiyeti ve para cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor’a ve Başkan Ali Çamlı’ya ceza verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor - Sivasspor maçında taraftarların çirkin ve kötü tezahüratlarından dolayı da sarı-kırmızılılara ceza verdi. PFDK’dan yapılan açıklama şöyle:

"Kayserispor Kulübü’nün, 07.01.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Sivasspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün C-D-E, Doğu Alt Tribün C-E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi" cümlelerini kurdu. PFDK, ayrıca aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

PFDK ayrıca Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle de 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.