Kayseri'de ambulans servisi 5 ilin nüfusundan fazla hasta taşıdı

Kayseri'de 2023 yılında 171 bin hasta ambulans hizmetinden faydalanırken, mayıs ayından itibaren yeniden aktif olan helikopter ambulansla da 200 hasta hastaneye yetiştirildi.

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  • 12.01.2024 10:25
  • Güncelleme: 12.01.2024 10:35
Kayseri'de ambulans servisi 5 ilin nüfusundan fazla hasta taşıdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 2023 yılında 171 bin hasta ambulans hizmetinden faydalanırken, mayıs ayından itibaren yeniden aktif olan helikopter ambulansla da 200 hasta hastaneye yetiştirildi.

2023 yılında komuta kontrol merkezine sağlıkla alakalı 377 bin çağrının geldiğini ifade eden Kayseri İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Biçer, bu çağrıların karşılanma oranının yüzde 97 olduğunu söyledi. 703 çalışan ve 89 ambulans ile vatandaşın hizmetinde olduklarını kaydeden Biçer, 1 yılda 171 bin hastanın ambulanslarla nakil işlemlerinin gerçekleştiğini aktardı. Uzm. Dr. Biçer, "Kayseri İl Ambulans Servisi ailesi olarak toplamda 58 istasyon, 89 ambulans ve 703 kıymetli çalışanımızla hizmet vermekteyiz. Ambulans envanterimizde standart kara özellikli ambulanslara ek olarak yeni doğan ambulansı, obez ambulansı, dört sedyeli ambulans da bulunmakta. Ayrıca helikopter ambulansımız da bulunmakta. Helikopter ambulansımız 2023 yılının Mayıs ayından itibaren tekrar aktifleşti ve aralık ayı sonuna kadar toplam 200 vakanın il içi ve il dışı naklinde aktif görev aldı. Yine 2023 yılında komuta kontrol merkezine sağlıkla alakalı toplam 377 bin çağrı geldi. Bu çağrıların karşılanma oranı yüzde 97. Yine bakanlığımızın standardı olan 0-120 saniye reaksiyon oranımız da 75 saniye olarak gerçekleşti. Tüm bu çağrılar neticesinde toplam 171 bin vakanın naklinde rol oynadık. Kentsel vakalara ulaşım ortalama 6 dakika, kırsal vakalara ulaşımsa ortalama 11 dakika olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kayseri’de nüfus verilerine göre Bayburt, Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis’in nüfusundan daha fazla hastanın ambulanslarla nakil işlemi sağlandı.

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İHA

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