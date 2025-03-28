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  • Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Bayram hediyesi oldu

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Bayram hediyesi oldu

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 'Güzel bir karşılaşma oldu. Net bir skor aldık. Çok mutluyuz. Bayramı 2 gün önce başlatmış olduk. Şehrimize bir bayram hediyesi oldu' dedi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Bayram hediyesi oldu

Kayserispor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında evinde konuk ettiği Hatayspor’u 5-0’lık skorla mağlup etti. Maçtan sonra basın mensuplarının açıklamalarında bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Hatayspor’a centilmence mücadeleleri için teşekkür ediyoruz. Güzel bir karşılaşma oldu. Net bir skor aldık. Çok mutluyuz. Uzun zaman sonra bu kadar net bir skor aldık. Takımımıza güveniyorduk. Bugün de çok güzel bir ortamda maçımızı oynadık, ve kazandık. Maçın saati nedeniyle bir takım eleştiriler vardı. Bugün de gösterdik ki sabah namazından sonra da oynasak biz kazanırız. Kimsenin endişesi olmasın. Takımımıza taraftarımızı, şehrimizi canı gönülden kutluyoruz. Bayramı 2 gün önce başlatmış olduk. Şehrimize bir bayram hediyesi oldu. Unutmayalım ki sadece 1 maç kazandık. Önümüzde zorlu bir Adana Demirspor maçı var. Aynı ciddiyetle, aynı disiplinle Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. O maçın da zorlu geçeceğini unutmayalım” dedi.

Haber Merkezi

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