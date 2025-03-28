Kayserispor - Hatayspor : 5-0

Kayserispor Süper Ligin 29’uncu haftasında Hatayspor’u konuk etti. Mücadele 5-0 Kayserispor’un üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Dk. 3 GOL… : Karimi attı, Kayserispor öne geçti. Kartal sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı. Ön direkte Gökhan’ın kafa vuruşunda kaleci Bekaj’dan seken topur arka direkte Karimi tamamladı ve takımını öne geçiren gole imzasını attı. 1-0

Dk. 37 GOL… : Bahoken attı, Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Karimi rakip yarı alanının solundan savunma arkasına koşu gösteren Cardoso’ya nefis bir pas attı. Cardoso savunma arkasında topla buluştu, ceza sahası içine girdi ve pasını sağındaki Bahoken’e çıkardı. Bahoken sap ayağıyla gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kalenin sağ alt köşesinden ağlarla buluştu. 2-0

Dk. 59 GOL… : Ramazan attı, Kayserispor farkı 3’e çıkardı. Karimi sol kanattan ortasını açtı. Arka direkte demarke pozisyonda olan Ramazan kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluştu. 3-0

Dk. 69 GOL… : Kayserispor Nazon’un golüyle farkı 4’e çıkardı. Nazon topu kontrol etti, Kilama’dan sıyrıldı ve ceza sahası içi sağından sağ ayağıyla yerden şutunu çekti ve top ağlarla buluştu. 4-0

Dk. 89 GOL.. : Talha attı, Kayserispor farkı 5’e çıkardı. Nazon ceza sahası içi sağından şutunu çekti. Kaleci Bekaj sağına uzandı ve topu çeldi. Seken topu takip eden Talha kale sahasında sağ ayağıyla topu boş kaleye gönderdi.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Mehmet Kısal, Salih Mazlum

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan(Dk.81 Talha), Hosseini, Attamah, Carole(Dk.81 Nurettin), Karimi, Kartal Yılmaz, Ramazan Civelek, Bourabia(DK.59 Ackah), Miguel(Dk.67 Mane), Bahoken(Dk.67 Nazon)

HATAYSPOR: V. Bekaj, Kerim(Dk.46 Aboubakar, Kilama, Recep Burak(Dk.77 Selimcan), Cemali, Massanga, Abdulkadir, Boutobba, Görkem(Dk.60 Rui), Bamgboye(Dk.46 Fernandes), Strandberg(Dk.60 Okoronkwo)

GOLLER: Dk.3 Karimi, Dk. 37 Bahoken, Dk. 59 Ramazan, Dk. 69 Nazon, Dk. 89 Talha (Kayserispor)

SARI KART: Carole(Kayserispor), Abdulkadir, Rui (Hatayspor)