Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Güzel işlere imza atmak istiyorum

Kayserispor’da Ali Çamlı’nın istifasının ardından başkanlık görevini devralan Nurettin Açıkalın yönetim kurulu üyelerini de yanına kalarak açıklamalarda bulundu. Görevi devralma sürecini anlatan Açıkalın, kulüple ilgili basın mensuplarının soruları yanıtladı. Sözlerine Ali Çamlı’ya teşekkür ederek başlayan Nurettin Açıkalın, “Değerli Başkan Ali Çamlı bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Göreve ne zor günlerde geldiğini biliyorum. Kayserispor şehrimizin önemli bir markası. Bu şehirde yaşayan herkesin sahip çıkması gerekiyor. Güzel kaliteli bir takımımız olmasına rağmen puan olarak baktığımızda, hak ettiğimiz yerde değiliz. Takımımıza ben sonuna kadar güveniyorum. Takımı daha ileriye ulaştırmak için bu göreve talip olduk, tebliğ edildi. Problemlerimiz olduğu aşikar. Ama bunları çözmek bizim görevimiz. Kayserispor'da Kayserili ve çevre ilden gelen yetenekli genç yeteneklerin sayısının fazla olmasını arzu ediyoruz. Kayserispor’un puan silme cezası almasına neden olan bir Bilal Başaçıkoğlu mevzumuz vardı. Borcu taksitlendirmiştik. İkinci taksiti gelmişti, onu ödedik. Personelimizin maaşını ödedik. Bugün itibariyle de futbolcularımıza maaş ödemesi gerçekleştirdik” diye konuştu.

“BODRUMSPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ”

Nurettin Açıkalın sözlerinin devamında, “Bodrumspor maçı çok önemli. Rakibimizle puan cetvelinde yakınız. Biz sahaya odaklandık. Bu göreve geçici olarak talip olmadık. Burada güzel başarılara imza atmak istiyorum. Bunun için buradayım. Kulübümüzün şu anda transfer yasağı var. Ancak bu disiplin yasağı. Haziran ayına kadar sonuçlanacak dosyalar da da var. Bu rakam 1 Milyon 600 Bin Euro civarında” diye konuştu. Açıkalın kendisine yöneltilen soru üzerine, “Buraya gelen her para resmi hesaba bağış şeklinde, sponsorluk şeklinde kaydedildi. Bunları birçoğuna ben şahidim. Ali Çamlı istifa ettiğinde ‘başkanım sizinle geldik beraber gidelim’ diye söyledim. Kendisi kendisinin gitmesi gerektiğini, yolu açması gerektiğini söyledi. Ben Ali Çamlı'yla ‘beraber geldim’. Burası için çalışacaksak burayı düşüneceğiz. Gitmememiz gerekiyordu, gitmedik. Gitmemiz gerektiğinde de gideriz. Bazen kalmak daha hayırlı olabilir. Çünkü gitseydik başka problemler çıkabilirdi, o yüzden ben kalmayı tercih ettim. Diğer arkadaşlar gitmeyi tercih etti. Bizim şu anda konsantre olmamız gereken 2 maç var. Bodrumspor ve Samsunspor maçı. Bizim hedefimizden saptırmadan saha dışı olayları konuşmadan ilerlememiz gerekli olan bir süreçteyiz” yanıtını verdi.

“ŞU ANDA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUZ”

Teknik heyet değişikliği konusunda gelen soruya Nurettin Açıkalın, “Bugünde bir teknik kadro değişikliğinin çok doğru olacağını düşünmüyoruz. O yüzden şu anda hocamızla ve teknik kadroyla devam ediyoruz. Bodrumspor maçında da takımının başında çıkacaklar. Aslanlar gibi oynayacaklar. İnşallah pazar günü bu şehre mutlu olarak dönmüş olacağız. Şu anda dışarıdan

Herhangi bir yönetici ataması yok. Öyle bir planımız yok. Ama biz insanlardan yardım istediğimizde ille yönetici olması gerekmiyor. Samet Koç hakkında ise, Kayserispor'a emeklerini bu burayı sevdiğini biliyorum. Kayserispor'la ilgili güzel düşüncelerin olduğunu da biliyorum. Samet Koç'la herhangi bir problemimiz de yok. Ne zaman nerede ne istesek yapar. Kendisi bir telefon uzağımızda” diye belirtti.

“GÖREV DEĞİLİMİ YAPILDI”

Açıkalın İstifalar sonrası görev dağılımı yapıldığını söyleyerek, “Rıza Erkut Yurdemi Asbaşkan, Samet Sarıoğlu, Süleyman Akın tesis stadyum ve taraftardan sorumlu yönetici, Ali Sofular, İsmail Eğin, Aydın Yergin, Gökhan Güler protokol- ağırlamadan sorumlu yönetici olarak görevlendirildi. Ali Sofular, İsmail Eğin, Aydın Yergin alt yapımıza bakacaklar. Avukat Emre Akpınar göreve devam ediyor. Benim yöneticilik karşılığında deprem bölgesinde iş aldığım söz konusu değil. Bu hem bana hem Bakan Bey'e haksızlık. Bir şeyin karşılığında verilen bir para da yok. Ben burada yöneticiyim. Yani burayı yönetmekle sorumlu kişiyim. Yönetici arkadaşlarım aynı şekilde. Bugün maaşlarınızı ödeyeceğiz. Bugün Erkut bey kendisi ödedi o deprem bölgesinde iş mi yapıyor? Buraya bir şey veriliyorsa karşılık için verilmiyor. Kimse bizi burada zorla tutmuyor. Ben de burada başarılı olmak istedim. Ama ‘Kayserispor'a başkan olayım olayım’ diye de kapıları zorlamadım. Görev her zaman görevdir. Verilir ve yapılır” dedi. Toplantının ardından yönetim kurulu üyeleri fotoğraf çekindi.