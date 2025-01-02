Kayseri'de örnek uygulama: 200 öğrenciye haftada iki gün çorba dağıtılıyor

Kayseri Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi’nde 200 öğrenciye öğle aralarında çorba dağıtılıyor. Bu tür uygulamaların diğer okullara da örnek teşkil edeceğini belirten Okul Müdürü Mehmet Bozyer, "Bu yemeği evi okula uzak olan ve öğle yemeğinde evine gidemeyen, ihtiyaç sahibi maddi durumu zayıf olan, yemek alamayan öğrencilerden 200 öğrencimize Salı ve Perşembe olmak üzere haftada 2 gün öğle aralarında çorba ve ekmek veriyoruz. Bazı özel günlerde hayırseverlerimiz tulumba tatlısı ya da halka tatlı getiriyorlar bugün Regaip Kandili dolayısıyla bir hayırseverimiz lokma tatlısı getirdi. Öğrencilerimize de bu tatlıları dağıtıyoruz. Bu aldığımız malzemeleri sadece 1 kişiden değil maddi durumu iyi olan birkaç kişiden sağlıyoruz” diye konuştu.

‘DİĞER OKULLARA DA ÖRNEK OLMALI’

Müdür Bozyer, bu tür uygulamaların diğer okullarda da yapılması gerektiğini belirterek, “Okullarına yakın bir restorana malzemeleri veriyoruz onlarda herhangi bir ücret almadan haftada 2 gün çorbalarını pişiriyor. Başka okullarda da bu tür yardımların çok faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah diğer maddi durumu zayıf olan öğrenciler için özellikle de diğer okullarda bu tür uygulamalar yapılırsa öğrencilerimizin çok mutlu olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.