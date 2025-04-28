Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Rehavete kapılmadan, önümüze bakıyoruz

Kayserispor, Süper Lig'in 33’üncü haftasında evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Kayserispor son haftalardaki çıkışını sürdürüyor. Kayserispor düşer mi, düşmez mi? Soruları geldiğinde de çok abesle iştigal bulmuştum. Futbolcularımız bu soruya sahada cevap verdiği için tek tek teşekkür ediyorum. Teknik ekibimize de teşekkür ediyorum. Ayrıca seyircimize teşekkür ediyorum. Mükemmel bir seyircimiz vardı. Kayserispor taraftarına teşekkür ediyorum. Şehrimiz birlik beraberlik öğreneğini tüm Türkiye’ye sergiliyor. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Kayserispor daha iyi daha güzel yerlerde olsun istiyoruz. Son haftalarda böyle kritik maçlar yaşamak istemiyoruz. Maçlara ‘sahada kazanalım’ diye çıkıyoruz. Aklımızdan başka bir şey geçmiyor. Bunu maç ayrımı yapmadan yapıyoruz. Bugün ki maç ta bizim için normal bir maçtı ve 3 puanımızı aldık. Rehavete kapılmadan, önümüze bakıyoruz. Önümüzde zorlu bir Alanya deplasmanı var. Orada da güzel bir mücadelemizi vereceğiz. Bitti gözüyle bakıp rehavete kapılmak istemiyoruz. Düşme potasında olduğumuzda da bu düşmeyeceğimize inanıyorduk. Ligde kalacağımızı planlayarak önümüzdeki sezonun planlarını yapıyoruz. Transfer tahtasının kapalı olmasına konu borçlarımız var. Bunları da inşallah en kısa zamanda ödeyip, transferlerimizi yapıp yeni sezona daha güzel, daha başarılı başlayacağımıza inanıyorum” dedi.

“TALHA KAYSERİSPOR'DA VE TÜRK FUTBOLUNDA GELECEĞİ OLAN BİRİ”

Talha Sarıaslan’ın son dakikalarda kaçırdığı pozisyonun sorulması üzerine Başkan Açıkalın, “Bunlar bizim değerli gençlerimiz. Fenerbahçe maçında çok güzel bir gol attı. Hata da yapabilir. Hata yapa yapa hata yapmamayı öğrenecekler. Talha bizim çok önemli bir futbolcumuz. Kayserispor’da ve Türk futbolunda geleceği olan bir futbolcu” yanıtını verdi