Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Transfer tahtasını açmak için çalışmalarımız sürüyor

 Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, ' Transfer tahtasını açmak için çalışmalarımız sürüyor, az kaldı. Muhatap kulüplerle görüşmelerimizi yapıyoruz' dedi.

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  • 04.06.2023 10:58
  • Güncelleme: 04.06.2023 10:58
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Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Transfer tahtasını açmak için çalışmalarımız sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 37’inci haftasında Kayserispor, sahasında Ankaragücü’ne 1-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fırsatları değerlendiremediklerini ve talihsiz bir gol yediklerini belirten Nurettin Açıkalın, "Seyir açısından güzel bir maç oldu. Önümüzdeki salı günü Sivas maçımız var, son maçımız. Layıkıyla ligi bitireceğiz. Bizim için zor ama güzel bir sezon oldu. Bu zorlukları da aştığımıza inanıyoruz. Ama bitmiyor, bitmezde. Her zaman karşımıza bir takım bir şeyler çıkabilir. Bizim de görevimiz bunların üstesinden gelmek. Daha güzel günlerin bizi beklediğini söyleyebilirim. Transfer tahtasını açmak için çalışmalarımız sürüyor, az kaldı. Muhatap kulüplerle görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu konu tabii devam eden bir süreç. Hemen sonuçlanacak bir şey değil, ilk aşaması bitti. Onunla ilgili de girişimlerimiz olacak. Bir şekilde çözülecek. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

1ha

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