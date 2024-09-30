Kayserispor - Beşiktaş: 0-3
Kayserispor, Süper Lig'de sezonun 7'nci haftasında Beşiktaş'ı ağırladığı maçı 0-3'lük skorla kaybetti.
Kayserispor, Süper Ligin 7’nci haftasında Beşiktaş’ı ağırladı. İlk yarı 0-0 eşitlikle bitti. Maçın 2’inci yarısında misafir takım gol perdesini 56’ıncı dakikada Gedson ile açtı. Maçın 78’inci dakikasında Beşiktaş’ın kazandığı penaltı İmmobile’nin şutuyla gole çevrildi. 90 dakikanın sona erdiği müsabakada, uzatmalarda 90+1’de İmmobile’nin şutuyla farkı 3’e çıkartan Beşiktaş ev sahibi Kayserispor’u deplasmanda 0-3’lük skorla mağlup etti.
GOL… Maçın 56’ıncı dakikasında Beşiktaş atağında Gedson Fernandes’in şutuyla top ağlarla buluştu : 0-1.
GOL… Maçın 78’inci dakikasında Beşiktaş kazandığı penaltıyı Ciro İmmobile’nin şutuyla gole çevirdi : 0-2.
GOL… Maçın 90+1’inci dakikasında Beşiktaş yaptığı atakta Ciro İmmobile’nin golüyle farkı 3’e çıkardı : 0-3.
Müsabakada başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 0-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali (Dk.65 Arif ), Kartal Kayra, Bourabia (Dk.72 Carlos Mane), Baran Ali (Dk.65 Ali Karimi), Boa Morte (Dk.79 Talha Sarıarslan), Cardoso (Dk.79 Bahoken) , Nazon
BEŞİKTAŞ: Mert, Rachica, Paulista(Dk.90+6 Tayyip Talha), Emirhan, Ndour, Fernandes (Dk.65 Jean Onana), Joao Mario, Rafa Silva (Dk.90+2 Salih Uçan), Muçi (Dk.65 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk.90+2 B. Zainutdinov)
GOLLER: Dk.56 Gedson Fernandes, Dk.78 İmmobile ve Dk.90+1 Ciro İmmobile (Beşiktaş)
SARI KART: Kartal Kayra, Baran Gezek, Bilal Bayazit, Duckens Nazon (Kayserispor) Ersin Destanoğlu,Mert Günok, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)