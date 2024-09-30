Önce yolcu otobüsüne ardından istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

Sivas’ta otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. S.T. (29) idaresindeki 58 HB 983 plakalı Ford marka otomobil iddialara göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce M.T. idaresindeki 58 AFK 059 plakalı yolcu otobüsünün ön tekerleğine ardından istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile otomobil içerisinde bulunan Z.T. (51), A.D. (22), M.D. (48) ve A.T.Ç. (7) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı