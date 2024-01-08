Kayserispor beşinci mağlubiyetini aldı

Kayserispor, bu sezon oynadığı 18 maçta beşinci mağlubiyetini aldı.

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  • 08.01.2024 10:05
  • Güncelleme: 08.01.2024 10:09
Kayserispor beşinci mağlubiyetini aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, bu sezon oynadığı 18 maçta beşinci mağlubiyetini aldı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, bu sezon oynadığı 18. maçında beşinci kez mağlup oldu. Sarı kırmızılılar; ligin 19. haftasında evinde oynadığı Sivasspor maçını 3-1 kaybederek haftayı puansız noktaladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan maçta ilk yarı 1-1 tamamlandı. Kayserispor, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle müsabakayı 3-1 yenik noktaladı. Sarı kırmızılılar bu sezon ligin 6. haftasında Beşiktaş’a 2-1, 8. haftada Ankaragücü’ne 3-0, 17. haftada Fenerbahçe’ye 4-3, 18. haftada Konyaspor’a 2-0 ve ligin 19. haftasında Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu. Kayserispor, ligin 16. haftasında deplasmanda Çarşamba günü erteleme maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

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İHA

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