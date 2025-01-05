SP Lideri Arıkan'dan Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluk iddialarına sert tepki

Kalabalık bir grupla Yunus Emre Enstitüsü önüne giden Arıkan, burada yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi.

"Türkiye'ye ve Medeniyetimize Yakışmayan Bir Durum"

Arıkan, "Bugün Yunus Emre Enstitüsü genel merkezinin önündeyiz. Haftalardır, Türkiye’nin bu çok stratejik kurumu hakkında birçok haber ve iddia gündeme geldi. Bunları da tedirginlik ve öfke ile takip ediyoruz. Şimdi bugün gelinen nokta, hem Türkiye’ye hem de Medeniyetimize yakışmayacak bir hal almıştır," dedi. Geçtiğimiz yaz yolsuzluk şüphesi ile başlayan tartışmaların neticelendiğini ve 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

"İlk Defa Stratejik Bir Kurumun Başkanı Kaçtı"

Arıkan, "Şimdi bugün 2025’in ilk günlerinde eski enstitü başkanının Almanya’ya kaçtığı haberleriyle karşı karşıyayız. Bu ülke tarihi boyunca birçok siyasi sığınmacılar gördü, evet! Ama dikkat buyurunuz ilk defa; Türkiye’de, Türkiye’nin çok stratejik bir kurumunun başkanının başka bir ülkeye kaçtığını görüyoruz," ifadelerini kullandı.

"Yunus Emre Enstitüsü’ne Karşı Değiliz, Soyulmasına Karşıyız"

Arıkan, "Bin yıldır bu topraklar değergamlığı, vakfetmeyi anlatan medeniyetimiz, ilk defa kendi vakfını soyan, bu ortaya çıkınca kaçan bir idareciyle karşı karşıya kalmıştır. Elbette bu yolsuzluk bütün yönleriyle araştırılmalıdır," dedi. Ayrıca, son 15 gün içerisinde halen mevcut bir bakanın eşi ve ünlü bir siyasetçinin oğlunun neden istifa ettiğini sorguladı.

"Yeni Nesil Siyaset Anlayışına İhtiyaç Var"

Arıkan, "Bu ülkede yolsuzluk da, yoksulluk da olağanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bizim buna rızamız yoktur! Türkiye’nin Yeni Nesil Bir Siyaset anlayışına ihtiyacı vardır," dedi. Yeni Nesil Siyaset'in duble yollara karşı olmak değil, duble yolsuzluklara karşı çıkmak anlamına geldiğini vurguladı.

"Yolsuzluk Neredeyse, Biz Orada ve Takipte Olacağız"

Arıkan, "Biz Yunus Emre Enstitüsü’ne karşı değiliz, Yunus Emre Enstitüsü’nün soyulmasına karşıyız. Biz ehliyetsizliğe, liyakatsizliğe karşıyız. Hem ifşa ediyor hem de uyarıyoruz: Yolsuzluk neredeyse, biz orada ve takipte olacağız. Kendi kurumlarını, kendi ülkelerini soyanlar, yetimin hakkını çalanlar, Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar peşlerinde olacağız. Bir gün gelip bu ülkede hesap vermelerini sağlayacağız," diyerek sözlerini tamamladı.