Polis ekipleri tarafından bir ayda 324 kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan 1 aylık çalışmalar neticesinde 921 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 879 kişi yakalandı, 324 kişi adli makamlarca tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan 1 aylık çalışmalar neticesinde; 27 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet kurusıkı tabanca, 637 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 70 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış, 61 hırsızlık şüphelisi yakalanmış ve 10 kişi tutuklanmıştır. 1 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı oto ile birlikte, hırsızlık malı olan 816 bin 250 TL değerindeki malzemeler ele geçirilmiş, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edilmiştir. Kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 2 kişi adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye toplam 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda; toplam 921 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 879 kişi yakalandı, 324 kişi adli makamlarca tutuklandı.