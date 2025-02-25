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Kayserispor bugün Beşiktaş hazırlıklarına başlayacak

Kayserispor, Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla başlayacak.

Kayserispor bugün Beşiktaş hazırlıklarına başlayacak

Süper Ligin 25’nci haftasında Göztepe’yi mağlup eden Kayserispor’da futbolculara 1 gün izin verildi. Dün izin yapan sarı kırmızılılar bugün yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacak. Akşam saatlerinde yapılacak idmanda futbolcuların ısınma ağırlıklı çalışması bekleniyor. 1 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor - Beşiktaş maçı saat 20.30’da başlayacak

Haber Merkezi

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