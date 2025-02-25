Spor A.Ş. Bahar Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı

Sporun ve sporcunun dostu belediye olan Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanındaki faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.

Büyükşehir Spor A.Ş.’nin ortaya koyduğu etkin ve kaliteli spor hizmeti şehre ve ülkeye profesyonel sporcular kazandırırken birçok yaş grubundan vatandaş da bu hizmetlerden faydalanarak sporla iç içe, sağlıklı bir yaşam sürüyor.

Spor A.Ş.’nin 1’inci Bahar Dönemi Spor Okulu kayıtları başlarken, kurslar 2 Nisan 2025’te başlayıp, 4 Mayıs 2025’te sona erecek. Spor A.Ş.’nin uzman eğitmenlerince 16 spor tesisinde, çocuklar ve gençler için toplamda 14 farklı branşta eğitim verilecek. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, kayak gibi popüler branşlarda eğitim almak isteyenler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek.

Büyükkılıç’tan Çocuklar ve Gençlere Spor Daveti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çocuklar ve gençleri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin spor okuluna davet ederek, “Gençlerimizin özgüven içerisinde fiziken sağlıklı gelişimlerini desteklediğimiz gibi öte taraftan toplumda sporu bir kültür haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Branşlar ve Yaş Aralıkları

Kurslarda branşlar ve yaş aralıkları şu şekilde belirlendi:

“Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 5-14 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş ve atletizm 7-15.”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. spor okulu kurs ücreti aylık 750 TL, yetişkin kursu 1300 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 1500 TL olarak belirlendi.

Kurslara katılmak isteyen sporseverler, detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.sporaskayseri.com.tr&umid=29D72DC0-2EF4-1306-B90D-85CE200C3147&auth=1c533d6fc7080f18ba9fe3e150324650072c0854-d7bccc094de64aa5ad6807cad8726246b5a19b8f adresini ziyaret edebilecek.