Kayserispor bugün Bodrum FK'ya konuk olacak
Kayserispor, Süper Ligin 18'inci haftasında deplasmanda bugün Bodrum FK'ya konuk olacak.
Süper Lig’de düşme potasında yer alan Kayserispor, bugün Bodrum FK’ya konuk olacak. Saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol yönetecek.
Kayserispor’un maça Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Karimi, Kartal, Cardoso, Boa Morte, Mane, Bahoken 11’iyle çıkması beklenirken, Bodrum FK’nın maça Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Fredy, Gökdeniz, Dimitrov, Seferi’ 11’iyle çıkması bekleniyor.