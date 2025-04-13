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Kayserispor bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Kayserispor, bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Kayserispor bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor’u konuk eden Kayserispor, bugün oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak maçta Kasımpaşa’yı konuk edecek. Kayserispor’da cezalı isimler Gökhan Sazdağı ile Onurcan ve sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Arif kadroda yer alamayacak. Kayseri ekibinin maça Bilal, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Attamah, Ramazan, Kartal, Ali Karimi, Bourabia, Cardoso ve Bahoken 11’i ile çıkması bekleniyor.

Haber Merkezi

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