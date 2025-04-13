Abartı egzoz kullanan sürücüye 11 bin 434 TL cezai işlem



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında yer alan "Kayseri’de abartı egzoz kullanan sürücü çevreye rahatsızlık verdi" ve "Erkilet Bulvarında ters yöne giren araç trafiği tehlikeye attı" paylaşımları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; "Kayseri’de abartı egzoz kullanan sürücü çevreye rahatsızlık verdi" paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 11 bin 434 TL cezai işlem uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Öte yandan "Erkilet Bulvarında ters yöne giren araç trafiği tehlikeye attı" paylaşımına konu araç da tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.